В Волгограде женщина попала в больницу после поездки в автобусе

Водитель «Волгабаса» резко затормозил.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде женщина-пассажир попала в больницу после падения в городском автобусе. Это произошло 16 марта 2026 года в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает полиция региона. В 18.10 на проспекте Металлургов, напротив дома № 78б, 58-летний мужчина за рулем «Волгабаса» слишком резко затормозил. Так, что в салоне попадали люди. Одна из пассажирок сильно ударилась во время падения.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, с места аварии женщину доставили в медучреждение. Это вторая подобная авария в этом районе с участием «Волгабаса». В начале марта на улице Еременко водитель автобуса также из-за резкого маневра уронил людей в салоне, травмы получила одна женщина.