В Волгограде женщина попала в больницу после поездки в автобусе

В Волгограде женщина-пассажир попала в больницу после падения в городском автобусе. Это произошло 16 марта 2026 года в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает полиция региона. В 18.10 на проспекте Металлургов, напротив дома № 78б, 58-летний мужчина за рулем «Волгабаса» слишком резко затормозил. Так, что в салоне попадали люди. Одна из пассажирок сильно ударилась во время падения.