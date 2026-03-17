Уроженец Таджикистана женился на красноярке ради гражданства, не разведясь с супругой на родине

Кировский районный суд краевой столицы признал недействительным брак, заключенный в 2016 году между мужчиной из Таджикистана и краснояркой. Поводом для разбирательства стали обстоятельства, вскрывшиеся спустя почти десять лет.
Как установил суд, в 2016 году мужчина женился и на этом основании получил российское гражданство. В 2021 году пара расторгла брак по обоюдному согласию. Однако в декабре 2025 года, когда мужчина обратился в миграционную службу для оформления гражданства своим пятерым несовершеннолетним детям, выяснилось, что с 2012 года он состоит в законном браке с гражданкой Таджикистана.
Наличие действующего брака является основанием для признания второго брака недействительным. Более того, это обстоятельство может изменить решение министерства внутренних дел о приобретении российского гражданства.
