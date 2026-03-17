Минобороны предлагает уточнить список психрасстройств, запрещающих заключение контракта

Как пишет РТА Новости, предлагается уточнить пункт 7 приказа министра обороны следующими заболеваниями: органическое кататоническое расстройство; органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство; органическое аффективное расстройство; органическое тревожное расстройство; органическое диссоциативное расстройство; легкие когнитивные нарушения при органических расстройствах; психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ; острые полиморфные психотические расстройства (в том числе ассоциированные с острым стрессом); шизофрения; хронические бредовые расстройства; шизотипические расстройства; шизоаффективные расстройства; хронические аффективные расстройства; фобические и тревожные расстройства; другие тревожные расстройства; обсессивно-компульсивные расстройства; посттравматическое стрессовое расстройство; диссоциативные (конверсионные) расстройства; расстройства психологического (психического) развития; эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте; умственная отсталость.