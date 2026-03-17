В Красноярске усилят контроль за состоянием школьных санузлов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Главное управление образования Красноярска запускает постоянную рубрику в социальных сетях, посвященную состоянию школьных санузлов.
Поводом для первого разбора стало обращение родителя по ситуации в начальной школе № 154, где, по словам заявителя, в туалетах ощущался стойкий неприятный запах.
В ведомстве сообщили, что санитарно-техническое оборудование в учреждении находится в исправном состоянии. Причиной проблемы назвали несоблюдение гигиенических норм со стороны учащихся.
Для исправления ситуации администрация школы усилила контроль за содержанием помещений. Учителям поручено регулярно проводить разъяснительные беседы с детьми, увеличена частота уборки, организованы дополнительные дежурства педагогов на переменах, а также установлены ароматические диффузоры.
В управлении образования подчеркнули, что культура поведения и соблюдение элементарных правил гигиены остаются ключевыми условиями поддержания порядка в школьных санузлах.