В Красноярске усилят контроль за состоянием школьных санузлов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Главное управление образования Красноярска запускает постоянную рубрику в социальных сетях, посвященную состоянию школьных санузлов.

Источник: НИА Красноярск

Поводом для первого разбора стало обращение родителя по ситуации в начальной школе № 154, где, по словам заявителя, в туалетах ощущался стойкий неприятный запах.

В ведомстве сообщили, что санитарно-техническое оборудование в учреждении находится в исправном состоянии. Причиной проблемы назвали несоблюдение гигиенических норм со стороны учащихся.

Для исправления ситуации администрация школы усилила контроль за содержанием помещений. Учителям поручено регулярно проводить разъяснительные беседы с детьми, увеличена частота уборки, организованы дополнительные дежурства педагогов на переменах, а также установлены ароматические диффузоры.

В управлении образования подчеркнули, что культура поведения и соблюдение элементарных правил гигиены остаются ключевыми условиями поддержания порядка в школьных санузлах.