Захарова назвала оскорбление русского языка «омбудсменом» Киева нацизмом

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Оскорбительное заявление «языкового омбудсмена» Украины Елены Ивановской о русском языке — проявление нацизма и глупости, поделилась оценкой с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее, по информации издания «Страна.ua», так называемый «языковой омбудсмен» Украины заявила, что «русский язык равен наглости».
«С одной стороны, это то, что в мировой истории, практике получило названия от расизма до нацизма и неонацизма. С другой стороны, это наверное, тот самый язык глупости, который, на каком бы языке ни говорил, скрыть нельзя», — сказала Захарова РИА Новости, комментируя это высказывание.
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.