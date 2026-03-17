Волгоградцы назвали идеальную длину отпуска: 4 недели выбрали 30%

Волгоградцы рассказали, сколько дней им нужно для полного счастья в отпуске. Сервис SuperJob опросил экономически активное население города, и результаты показали: короткий отдых мало кого устраивает. Лишь 4% респондентов назвали идеалом 10 дней каникул. Двумя неделями готовы ограничиться 16%, тремя — 17%.
А вот месяц отдыха — это то, о чем мечтает каждый третий горожанин (33%). Еще 23% участников опроса заявили, что идеальный отпуск должен длиться больше месяца. Мнения разделились не только по длительности, но и по полу.
Женщины чаще соглашаются на две или три недели, тогда как мужчины активнее выступают за четырехнедельный отдых и более долгие каникулы.
Возраст тоже играет роль. Среди молодежи до 35 лет каждый девятый (11%) считает достаточными 10 дней, четверть (26%) выбирает две недели, а 23% — три. А вот люди старше 45 лет чаще голосуют за четыре недели (39%). В возрастной группе от 35 до 45 лет четыре недели выбирают 3 из 10 опрошенных, а 28% хотят отдыхать дольше месяца.
Есть зависимость и от образования. Обладатели дипломов колледжей и техникумов чаще выпускников вузов называют идеалом четыре недели (41% против 30%).
Доход также влияет на желания. Среди тех, кто зарабатывает от 200 тысяч рублей в месяц, желающих отдохнуть подольше больше: 36% выбрали четырехнедельный отпуск, еще 25% — период длиннее месяца.
Ранее сообщалось, что каждый второй волгоградец ищет себе подработку.