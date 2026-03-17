В волгоградских вузах и колледжа увеличат число бюджетных мест

Волгоградские вузы и колледжи увеличат количество бюджетных мест для абитуриентов, сообщает РИАЦ.
Информация прозвучала накануне на совещании премьера Михаила Мишустина с заместителями.
В 300 программ обучения вошли, в том числе, научные специальности. Это, в частности, математика, естественные и гуманитарные науки. В приоритете также оборона и безопасность, инженерное дело и здравоохранение. Расширят количество бюджетных мест и в аграрных вузах и колледжах.
В список, составленный по поручению главы государства Владимира Путина, включены информатика и электроника, биотехнические системы и технологии. Готовить специалистов планируется также в таких отраслях как ядерная энергетика, авиа- и ракетостроение, робототехника.
В то же время с предстоящего учебного года планируется ограничение платного приема по 40 направлениям. В их числе — экономика и менеджмент, юриспруденция и журналистика.
