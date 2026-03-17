Минчанин потерял 80 тысяч рублей, испугавшись после заказного письма на почте

Житель Минска потерял в сумме 80 тысяч белорусских рублей, когда хотел забрать якобы заказное письмо на почте. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию позвонил 28-летний минчанин, который рассказал, что сначала ему в мессенджере якобы от имени «Белпочты» позвонили и сообщили о заказном письме, которое поступило на его имя. Молодой человек, чтобы забрать отправление, продиктовал звонившему код из СМС.
Потом мужчине перезвонил уже мнимый правоохранитель и заявил будто бы мошенники завладели его данными и перевели от его имени 10 тысяч рублей, человеку, находящемуся в розыске. Минчанину сказали, что он может стать фигурантом уголовного дела, и сказали, что ему нужно задекларировать все имеющиеся у него деньги.
Испугавшись, минчанин передал курьеру около 75 тысяч белорусских рублей в эквиваленте. А потом еще оформил кредит на 5000 рублей и перевел их на мошеннический счет. После этого с ним перестали выходить на связь.
МВД проводит проверку.
