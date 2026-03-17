Омские дорожники готовятся противостоять весеннему паводку

Специалисты убирают снег с мест возможных подтоплений.

Источник: Om1 Омск

Специалисты УДХБ работают круглосуточно, очищая основные и второстепенные дороги, а также потенциальные места затопления. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Омска.

Помимо вывоза снега, проводится прочистка труб, пробивка загрязнений и откачка воды. Гидродинамическая машина прочищает ливнёвые канализации, в том числе по обращениям граждан. Как сообщил начальник контрольно-диспетчерского отдела УДХБ Сергей Харский, техника занимается устранением загрязнений в трубах и пробивкой засоров.

Для предотвращения затоплений и улучшения водоотведения с проезжей части специалисты вскрывают дождевые приёмные колодцы. В местах, где затруднён проезд, осуществляется откачка воды с помощью автоэстакад.

«С помощью тёплой воды мы пробиваем колодцы под высоким давлением. Работы производятся в зависимости от засорённости и льда. Если сильно забито, тогда больше давления, больше воды тратим, больше времени на колодец, так как приходится долбить лёд и очищать. Как правило, одной бочки хватает, чтобы прочистить десять колодцев, но бывает, что и на один колодец не хватает бочки», — рассказал водитель гидродинамической машины Константин Прохоров.

На данный момент сотрудники УДХБ уже вывезли снег с большинства потенциальных мест подтопления. Особое внимание уделяется адресам, где проживают ветераны Великой Отечественной войны и семьи участников СВО.

«Жители частного сектора самостоятельно обязаны выполнять работы по вскрытию своих водопропускных труб и канав, чтобы вода без затруднений уходила в ливнёвки и не затапливала жилые дома», — напомнил Сергей Харский.