В «Храброво» предупреждают об изменении расписания из-за ограничений в Ленинградской области. Об этом сообщили в телеграм-канале калининградского аэропорта.
«В связи с вводом 17 марта временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездки в аэропорт. Статус рейса можно уточнить на сайте «Храброво» или в кол-центре по телефону +7 (4012) 550−550.
Ночью в Ленинградской области объявили опасность БПЛА. По словам губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили 15 беспилотников. В 9:00 воздушную опасность отменили.