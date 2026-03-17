«Соцподдержка сохранена»: норильские депутаты утвердили корректировку бюджета

34 сессия норильского парламента завершила работу. В ходе заседания депутаты приняли решения по 18 вопросам.
Началась сессия с отчетов: о результатах работы за 2025 год парламентариям рассказали глава города Норильска Дмитрий Карасёв, начальник отдела МВД России по городу Норильску Вадим Королёв и начальник Таймырского ЛО МВД России на транспорте Дмитрий Курицын.
Как сообщил присутствующим Дмитрий Карасёв, несмотря на сложную финансовую ситуацию (доходы бюджета были ниже на 2,1 млрд рублей от плановых показателей), удалось полностью сохранить все меры социальной поддержки граждан, в том числе для участников СВО и их семей. Особое внимание руководства города уделило привлечению дополнительных средств на территорию: 1,6 млрд рублей было направлено из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.
Ситуация на рынке труда в прошлом году оставалась стабильной — уровень безработицы составил 0,2%. В 2025 году не только обеспечено выполнение в полном объеме всех социальных обязательств и национальных проектов, но также продолжилась реализация проектов по развитию инфраструктуры города. Всего из бюджета города на развитие инфраструктуры города было направлено 5,6 млрд руб. Таким образом, несмотря на серьезные внешние вызовы, в 2025 году обеспечена устойчивость и сбалансированность бюджета. Профинансированы все социальные обязательства и ключевые приоритеты развития города.
В докладе Вадима Королёва была озвучена статистика преступлений и правонарушений за прошедший год. В целом их было совершено на 6,3% больше, чем за 2024 год — 2 211, 1 000 была раскрыта (включая 41 преступление прошлых лет). При этом более половины преступлений — это кражи и мошенничества, в том числе с использованием IT: норильчане продолжают попадаться на уловки мошенников, несмотря на проведение масштабной разъяснительной работы. Отмечен значительный рост тяжких и особо тяжких преступлений — это связано с усилением работы полиции в сфере выявления и пресечения преступных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В целом обстановка в части правопорядка в Норильске остаётся стабильной, подытожил докладчик.
По словам Дмитрия Курицына, в сфере правопорядка на транспорте в прошлом году удалось добиться снижения общего числа преступлений более чем на 40%. Всего было расследовано 57 преступлений, раскрываемость составила свыше 81%. Большинство из совершённых преступных деяний — в экономической и коррупционной сферах. Также достаточно много преступлений совершается в сфере незаконного оборота наркотиков. Отдельно в своём докладе начальник Таймырского ЛО МВД России на транспорте отметил, что в конце 2025 года в аэропорту «Норильск» появилось рабочее место с подключением к системе «Безопасный город»: 6 видеокамер, оснащённых функцией биометрической идентификации, помогают оперативно выявлять граждан, в том числе находящихся в розыске.
Подробно с отчётами можно будет ознакомиться на официальном сайте города Норильска в разделе решений Городского Совета.
Кроме того, в ходе сессии впервые с начала года был скорректирован бюджет Норильска. Как сообщалось, за счет остатков средств на счетах удалось значительно увеличить расходы на проведение работ капитального характера. Изменения коснулись 7 муниципальных программ. В целом основные параметры главного финансового документа территории теперь выглядят следующим образом:
доходы — 30 млрд 125 млн рублей (уменьшение на 72,1 млн рублей); расходы — 33 млрд 697,6 млн рублей (увеличение на 1 млрд 742,5 млн рублей); дефицит — 3 млрд 572,5 млн рублей (увеличение на 1 млрд 814,6 млн рублей).
«Как мы и говорили при принятии бюджета в прошлом году, в первую же корректировку мы включаем капрасходы, которые не могли запланировать изначально — необходимо было “подбить” остатки на счетах. С учетом сложной финансово-экономической ситуации пока планируем выполнить только первоочередные работы. При поступлении дополнительных доходов или в случае экономии бюджетных средств, к примеру, по итогам конкурсных процедур оперативно скорректируем бюджет вновь. Это стандартная плановая работа для депутатского корпуса и администрации. Дефицит увеличился, но это всё допустимые цифры в рамках бюджетного кодекса», — прокомментировал принятое решение председатель Городского Совета Норильска Александр Пестряков.
Также сегодня в ходе сессии норильские депутаты традиционно скорректировали нормативные документы, в том числе в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством. В следующий раз для принятия сессионных решений парламентарии соберутся в апреле.