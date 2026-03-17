«Соцподдержка сохранена»: норильские депутаты утвердили корректировку бюджета

В докладе Вадима Королёва была озвучена статистика преступлений и правонарушений за прошедший год. В целом их было совершено на 6,3% больше, чем за 2024 год — 2 211, 1 000 была раскрыта (включая 41 преступление прошлых лет). При этом более половины преступлений — это кражи и мошенничества, в том числе с использованием IT: норильчане продолжают попадаться на уловки мошенников, несмотря на проведение масштабной разъяснительной работы. Отмечен значительный рост тяжких и особо тяжких преступлений — это связано с усилением работы полиции в сфере выявления и пресечения преступных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В целом обстановка в части правопорядка в Норильске остаётся стабильной, подытожил докладчик.