Застройщика ЖК в Волгограде обязали отремонтировать провалившуюся парковку

Арбитражный суд Волгоградской области частично удовлетворил исковое заявление ООО «Управляющая компания “Снегири” к застройщику дома № 7 по улице Расула Гамзатова об обязании произвести работы по устранению выявленных недостатков.
Суд установил, что застройщиком дома является ООО «Альмина». Многоэтажка сдавалась 2 очередями: 1 очередь — 30.12.2019 года, 2 очередь — 30.10.2020 года.
Однако в процессе эксплуатации многоквартирного дома выявились недостатки, связанные с ненадлежащим качеством произведенных ООО «Альмина» строительных работ. В частности, зафиксировано проседание асфальто-бетонного покрытия на придомовой территории в арке между 1 и 2 подъездами, а также в арке между 6 и 7 подъездами, у контейнерной площадки во дворе МКД между подъездами 1 и 7, на парковке за 1 и 2 подъездом. Также произошло отслоение штукатурно-окрасочного слоя на бетонном ограждении наземной парковки по всему периметру. Строители забыли и об отведении воды с наземной парковки,.
ООО УК «Снегири» в адрес ООО «Альмина» неоднократно направлялись претензии по устранению выявленных нарушений, однако никаких действий застройщик не предпринимал.
Решением арбитражного суда Волгоградской области исковые требования удовлетворены в части обязания ООО «Альмина» устранить провалы асфальтобетонного покрытия на придомовой территории в арке между № 1 и № 2 подъездами, восстановить штукатурно-окрасочный слой на бетонном ограждении наземной парковки по всему периметру и провести водоотводящую систему с асфальтобетонного покрытия наземной парковки.