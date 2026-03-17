В Красноярске возбуждено дело по факту исчезновения мужчины на Столбах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 56-летнего мужчины на территории национального парка «Красноярские Столбы».
По предварительным данным следствия, 9 марта 2026 года мужчина на автомобиле прибыл к восточному входу в парк, после чего направился в сторону горы «Ермак» и перестал выходить на связь. С заявлением о его пропаже в правоохранительные органы обратился знакомый.
Следователи осмотрели автомобиль пропавшего, признаков противоправных действий не выявлено.
По уголовному делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в следкоме.