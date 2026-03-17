В Красноярске возбуждено дело по факту исчезновения мужчины на Столбах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 56-летнего мужчины на территории национального парка «Красноярские Столбы».

Источник: НИА Красноярск

По предварительным данным следствия, 9 марта 2026 года мужчина на автомобиле прибыл к восточному входу в парк, после чего направился в сторону горы «Ермак» и перестал выходить на связь. С заявлением о его пропаже в правоохранительные органы обратился знакомый.

В настоящее время проводятся масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников МВД и МЧС, краевых спасателей, а также волонтеров и добровольцев. Для обследования труднодоступной местности используются БПЛА.

Следователи осмотрели автомобиль пропавшего, признаков противоправных действий не выявлено.

По уголовному делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в следкоме.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше