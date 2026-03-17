Круглогодичный центр обслуживания лайнеров начал работу в аэропорту Красноярска

В международном аэропорту города Красноярска завершился капитальный ремонт ангарного комплекса. Готовность объекта оценил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Бизнес вложил в инфраструктуру собственные средства, и это правильная модель. Результат очевиден: всё техническое обслуживание можно пройти в Красноярске. Для авиакомпаний — экономия, для края — новый уровень самодостаточности. Это еще один шаг к тому, чтобы Красноярск стал крупным авиационным узлом в самом центре страны, — отметил губернатор. До реконструкции в секции не было отопления, не работали ворота, а на полу лежали бетонные плиты, которые не соответствовали авиационным требованиям. Сейчас в ангарном комплексе можно увидеть современное освещение, система отопления и вентиляции, автоматические секционные ворота с теплоизоляцией и монолитный армированный бетонный пол с эпоксидным покрытием. В обновлённой части планируют разместить центр технического обслуживания и ремонта. Мы создали объект, сопоставимый с крупнейшими авиационными центрами страны. Ангар готов принимать воздушные суда любого класса — MC-21, Sukhoi Superjet, Boeing 737/767, Airbus 320, ИЛ-114−300. Авиакомпании теперь смогут обслуживать лайнеры прямо в Красноярске, без перегонов в другие регионы — это экономит и ресурсы, и время, — отметил генеральный директор аэропорта Красноярск Кирилл Ермаков.