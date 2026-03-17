Созданный в Омске образовательный кластер готовит 450 специалистов

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, побывавший в Омске с рабочим визитом, отметил, что для обеспечения устойчивого роста и дальнейшего развития химической индустрии крайне важно преодолеть кадровый дефицит и активно внедрять передовые технологии. По его словам, необходимо продолжать выявлять и развивать направления, сочетающие усилия различных отраслей.
В настоящее время в кластере проходят обучение 450 студентов. Они осваивают специальности, которые сегодня наиболее востребованы в нефтеперерабатывающей отрасли: оператор технологических установок, слесарь по ремонту технологических установок и машинист компрессорных установок.
Учебные классы и полигоны оснащены тренажерами и оборудованием, идентичным тому, что используется на реальном производстве. Это позволяет студентам отрабатывать навыки еще до выхода на работу. Выпускники получают возможность трудоустройства на крупные нефтегазовые предприятия.
«Благодаря “Профессионалитету” Омский НПЗ выстраивает систему подготовки кадров, которая закрывает потребности производства в высококвалифицированных рабочих кадрах, — подчеркнул генеральный директор предприятия Олег Белявский. — Мы не просто ждем молодых сотрудников, а участвуем в их обучении. Наши специалисты актуализируют программы обучения, чтобы теория не расходилась с практикой и студенты получали именно те компетенции, которые сегодня востребованы производством».
Отмечается, что обучение в образовательно-производственном кластере для студентов полностью бесплатно.