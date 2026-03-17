«Я очень сильно хочу жить»: Лерчек впервые вышла на связь после новостей о раке желудка

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые обратилась к подписчикам после сообщений о раке желудка четвёртой стадии и приостановке уголовного дела. Об этом пишет RTVI.
Видео с её обращением в соцсетях опубликовал жених Чекалиной Луис Сквиччиарини, который также является отцом её недавно родившегося четвёртого ребёнка. В ролике блогер подтвердила страшный диагноз.
У меня действительно рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить", — сказала Чекалина, сдерживая слёзы.
Лерчек также сообщила, что уголовное дело о незаконном выводе более 250 млн рублей в ОАЭ в отношении неё приостановили. Суд также смягчил меру пресечения: домашний арест заменили запретом определённых действий.
Главным для себя сейчас блогер назвала здоровье, добавив, что поддержка людей и молитвы тоже очень важны. В комментариях под видео Сквиччиарини написал, что теперь семья сможет сосредоточиться на лечении Лерчек. Аргентинец поблагодарил всех, кто помогает паре, и заявил, что сделает всё возможное ради спасения возлюбленной.
По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Чекалина вместе с бывшим мужем продавала фитнес-марафоны, а затем при участии партнёра и других фигурантов дела перевела в ОАЭ больше 251,5 млн рублей. Специалисты считают, что для этого в банк были поданы документы с недостоверными сведениями. После рождения четвёртого ребёнка у блогера обнаружили рак желудка четвёртой стадии и метастазы в лёгких.