В Омской области пьяного водителя наказали работами и штрафом

28-летний мужчина повторно сел за руль нетрезвым и попался автоинспекторам.

Источник: Комсомольская правда

Таврический районный суд Омской области вынес приговор 28-летнему местному жителю, виновному в нетрезвом управлении автомобилем. Об этом сообщила прокуратура региона 17 марта.

8 ноября 2025 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования, вновь сел за руль после употребления спиртного. Шофер вел ВАЗ 21124, принадлежащий сожительнице, и был остановлено сотрудниками ГИБДД в рабочем поселке Таврическом. Уголовное дело рассмотрели по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Фигуранту назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

«С учетом позиции прокуратуры суд постановил взыскать с виновного 145 тысяч рублей, соответствующие стоимости автомобиля, проданного до вынесения приговора», — говорится в сообщении.

Приговор уже вступил в законную силу.

