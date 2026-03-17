На воздушных трассах в Калининград и обратно сняли временные ограничения

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в и из Калининграда сняты, сообщила Росавиация.
Ведомство во вторник объявило, что ограничения в Ленинградской области сказались на возможности полетов в Калининград и из города, вероятны изменения в расписании аэропорта «Храброво».
«Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда сняты», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вводимые ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.