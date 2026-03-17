Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На воздушных трассах в Калининград и обратно сняли временные ограничения

Росавиация: воздушные трассы в Калининград и обратно открыли для полетов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в и из Калининграда сняты, сообщила Росавиация.

Ведомство во вторник объявило, что ограничения в Ленинградской области сказались на возможности полетов в Калининград и из города, вероятны изменения в расписании аэропорта «Храброво».

«Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда сняты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вводимые ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.