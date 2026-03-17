Заказавший убийство жены фронтмен As Lay I Dying Тим Ламбезис дал концерт в Новосибирске — 39 кадров

16 марта в Новосибирске прошёл концерт легендарной американской металкор группы As Lay I Dying. Как сообщил журналист Сиб.фм с места событий, свободных мест в «Сибирь-Арене» практически не было:
«Несколько тысяч человек слэмились в едином порыве под гитарные рифы и гроул. Энергетика была бешеной: легенды здесь», — сказал один из фанатов.
В мае 2013 года вокалист американской метал-группы As I Lay Dying Тим Ламбезис был задержан по обвинению в подготовке убийства своей супруги, Меган Ламбезис. Об этом сообщало агентство Reuters.
По данным полиции Сан-Диего, музыкант пытался нанять киллера, чтобы расправиться с женой. В рамках операции под прикрытием к нему был направлен агент, сыгравший роль наёмного убийцы. Ламбезис передал ему конверт с тысячей долларов, фотографию супруги и сведения о её местонахождении.
Вскоре артист был арестован. Он провёл в тюрьме 48 дней, после чего суд освободил его под залог в размере трёх миллионов долларов. Ему запретили покидать пределы штата и приближаться к членам семьи — за его передвижениями следил GPS-браслет.
Судебные слушания начались осенью 2013 года. Ламбезису грозило до девяти лет лишения свободы. Сначала он отрицал вину, а защита утверждала, что на его поведение повлияли анаболические стероиды. Однако в феврале 2014 года музыкант признал свою вину, заявив, что мотивом стало нежелание потерять большую часть доходов в случае развода.
В мае 2014 года суд приговорил Тима Ламбезиса к шести годам тюремного заключения.
Некоторые факты о группе:
• Название произошло от одноимённого романа Уильяма Фолкнера, хотя тексты песен и музыка группы не вдохновлены непосредственно романом.
• Группа выпустила восемь альбомов, один сплит-альбом и два сборника.
• Четвёртый студийный альбом As I Lay Dying «An Ocean Between Us» достиг 8-го места в Billboard 200 и 1-го в Top Rock chart.
• Группа была номинирована на премию Грэмми 2008 года за песню «Nothing Left».
Фото: Сергей Ощепков.