Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей, семь внуков и 50 лет вместе: в Красноярском крае супруги отметили полувековой юбилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Шалинское Красноярского края супруги Петр Владимирович и Лина Арнольдовна Дмитриевы отметили 50-летие совместной жизни.

Источник: НИА Красноярск

Торжественная церемония прошла в районном отделе ЗАГС.

История семьи началась с короткого, почти шутливого вопроса. Петр, приехавший домой из армии, предложил Лине, работавшей в сельской библиотеке, выйти за него замуж. Спустя три месяца после знакомства они зарегистрировали брак.

В первые годы семейной жизни Дмитриевы отправились на строительство Байкало-Амурской магистрали. Работа и быт в сложных условиях Сибири стали серьезным испытанием, однако, как отмечают супруги, именно этот период укрепил их отношения. В 1986 году семья вернулась в родные места.

За годы совместной жизни Дмитриевы вырастили двоих сыновей, сегодня у них семь внуков.

По словам Лины Дмитриевой, основой крепкого брака остаются уважение, взаимная поддержка и умение слышать друг друга.