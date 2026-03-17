Двое детей, семь внуков и 50 лет вместе: в Красноярском крае супруги отметили полувековой юбилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Шалинское Красноярского края супруги Петр Владимирович и Лина Арнольдовна Дмитриевы отметили 50-летие совместной жизни.
Торжественная церемония прошла в районном отделе ЗАГС.
История семьи началась с короткого, почти шутливого вопроса. Петр, приехавший домой из армии, предложил Лине, работавшей в сельской библиотеке, выйти за него замуж. Спустя три месяца после знакомства они зарегистрировали брак.
В первые годы семейной жизни Дмитриевы отправились на строительство Байкало-Амурской магистрали. Работа и быт в сложных условиях Сибири стали серьезным испытанием, однако, как отмечают супруги, именно этот период укрепил их отношения. В 1986 году семья вернулась в родные места.
За годы совместной жизни Дмитриевы вырастили двоих сыновей, сегодня у них семь внуков.
По словам Лины Дмитриевой, основой крепкого брака остаются уважение, взаимная поддержка и умение слышать друг друга.