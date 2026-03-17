В Красноярске возбудили уголовное дело после исчезновения мужчины на «Столбах»

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 56-летнего мужчины в нацпарке «Красноярские Столбы». Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
По предварительным данным, 9 марта мужчина на своем автомобиле приехал к восточному входу на «Столбы». Припарковав автомобиль, он направился к горе Ермак, после чего перестал выходить на связь. С заявлением о пропаже мужчины в правоохранительные органы обратился его знакомый.
В настоящее время в национальном парке проходят широкомасштабные поисковые мероприятия с привлечением сил полицейских, спасателей и волонтеров. Для обследования труднодоступной местности специалисты используют беспилотники.
По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения мужчины.
Следователем был проведен детальный осмотр автомобиля пропавшего, признаков совершения в отношении него противоправных действий не обнаружено.
Фото на главной: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.
