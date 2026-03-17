До 28 апреля в Норильске действует карантин по бешенству

В городе Норильск Красноярского края до 28 апреля действует карантин по бешенству животных. Он охватывает кадастровый участок 24:55:0602001:36. Соответствующий указ подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Согласно документу, в радиусе 3 километров от очага заболевания запрещено охотиться на восприимчивых животных и снимать с них шкуры. Также запрещено ввозить и вывозить животных, кроме тех, которые вакцинированы против бешенства. На территории также запрещено отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки, проводить ярмарки, выставки и мероприятия, где предполагается скопление восприимчивых животных.