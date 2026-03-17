Доктор Парецкая развенчала мифы и рассказала правду о витамине С

Врач Елена Парецкая рассказала, в каких случаях действительно помогает прием витамина С, а какие полезные свойства ему только приписывают.
«Помогает ли витамин С не заболеть простудой? Короткий ответ: скорее нет, чем да», — говорит медик. Однако поясняет, что его регулярный прием может сократить длительность заболевания и смягчить его симптомы. Причем наиболее весомым помощником он является для тех, кто испытывает экстремальные физические нагрузки.
Что касается давления, то, как показали исследования, прием этого витамина в самом деле немного снижает его верхний показатель — в среднем на 3−5 мм ртутного столба. Но не является лекарством от гипертонии и не заменяет препараты, назначенные врачом.
Витамин С помогает иммунной системе, нужен для синтеза коллагена, важен для заживления ран и защищает клетки от повреждений свободными радикалами. Однако это не значит, что его необходимую норму можно получить только из аптечных препаратов — чаще всего достаточно разнообразного питания.
Витамин есть в цитрусовых и киви, болгарском перце — особенно красном и желтом, брокколи, клубнике и землянике, черной смородине, петрушке и укропе.
