В мэрии зовут голосовать за проект «Семья — душа и сила Красноярска!»

В мэрии просят проголосовать за городской проект «Семья — душа и сила Красноярска!».
«Проект “Семья — душа и сила Красноярска!” может войти в число лучших практик России. Он уже находится в сотне финалистов III Всероссийской муниципальной премии “Служение”. Однако нужна поддержка земляков голосами», — рассказали в администрации города.
Красноярский проект «Ежегодная премия главы города “Семья — душа и сила Красноярска!” объединяет многодетные семьи, которые не только воспитывают детей, но и успевают делать многое для города. Участники делятся своими историями: как совмещают родительство с волонтёрством, спортом, творчеством и общественной работой. Главная цель — показать, что большие семьи самодостаточны, успешны и по-настоящему сильны.
Курирует проект руководитель управления социальной защиты населения Ольга Качанова.
«За каждой семьей, каждой историей стоит ежедневный труд, любовь к городу и людям, желание делать жизнь вокруг лучше. Это и есть настоящее служение», — отметила куратор проекта Ольга Качанова.
Проголосовать за красноярский проект можно на портале «Госуслуги». Народное голосование завершится 7 апреля.
«Переходите по ссылке, заходите в свой профиль, отдавайте голос за сибиряков!» — призвали в мэрии.
Добавим, что Всероссийская премия «Служение» проводится с 2021 года. Она стала главной площадкой для поддержки муниципальных проектов. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.