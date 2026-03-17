В мэрии зовут голосовать за проект «Семья — душа и сила Красноярска!»

Красноярский проект «Ежегодная премия главы города “Семья — душа и сила Красноярска!” объединяет многодетные семьи, которые не только воспитывают детей, но и успевают делать многое для города. Участники делятся своими историями: как совмещают родительство с волонтёрством, спортом, творчеством и общественной работой. Главная цель — показать, что большие семьи самодостаточны, успешны и по-настоящему сильны.