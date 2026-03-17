У стрессоустойчивых людей в слюне обнаружили больше цинка

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Научный коллектив из нескольких институтов и вузов предложил комплексный метод оценки уровня стрессоустойчивости человека на основе данных с носимых устройств, а также анализа слюны. У самых устойчивых оказалась высокая концентрация цинка в слюне и низкая — калия, сообщили в пресс-службе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
«Группа ученых при участии исследователей из НИУ ВШЭ предложила способ оценивать уровень стрессоустойчивости на основе физиологических показателей, получаемых с носимых устройств и из образца слюны. Оказалось, что высокая вариабельность сердечного ритма, более высокая концентрация цинка и низкая концентрация калия в слюне говорят о лучшей адаптации к стрессу. Результаты опубликованы в журнале Journal of Molecular Neuroscience», — отметили в пресс-службе.
Традиционно уровень стресса оценивается с помощью опросников и психологических тестов. Но такие методы не всегда отражают реальные физиологические процессы. Команда исследователей из НИУ ВШЭ, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, а также МГУ им. М. В. Ломоносова провела исследование, чтобы определить объективные биомаркеры стрессоустойчивости.
Ход эксперимента.
В исследовании приняли участие 73 добровольца. Перед экспериментом ученые оценили их способность справляться со стрессом на основании клинических интервью, опросников и физиологических реакций, и разделили участников на три группы: адаптивную, среднюю и дезадаптивную. Испытуемые выполняли задания на память и внимание, сложность которых постепенно возрастала. На одном из этапов участников обманывали: сообщая, что их ответ был неверным. Таким образом авторы моделировали ситуацию стресса и пытались поколебать уверенность и самооценку испытуемых.
До и после выполнения заданий у участников брали образцы слюны, чтобы измерить ее антиоксидантную емкость и состав микроэлементов — количество меди, железа, цинка, кальция и др. В стрессовой ситуации в организме повышается количество свободных радикалов — активных форм кислорода, которые могут повреждать клетки, что ведет к преждевременному старению и развитию хронических заболеваний. Такое состояние называется окислительным стрессом. За регуляцию количества свободных радикалов отвечают антиоксиданты. Чем их больше, тем лучше способность организма противостоять окислительному стрессу.
Во время выполнения заданий ученые также регистрировали стресс-индекс по данным носимых устройств и анализа слюны. Концентрация цинка в слюне была выше у участников, которые легче адаптировались к стрессу, а концентрация калия, наоборот, ниже. Все участники имели в целом схожие результаты в точности выполнения заданий, однако у участников адаптивной группы индекс стресса был ниже, а уровень антиоксидантной емкости слюны выше. По словам ученых, работа показывает, что данные носимых устройств и биомаркеры слюны можно рассматривать как связанную систему показателей, отражающих индивидуальные различия в том, как люди справляются со стрессом.