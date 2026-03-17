В Красноярском крае завели дело после пропажи туриста

КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 9 марта 56-летнего мужчины на территории национального парка «Красноярские Столбы», сообщило ГСУСК РФ по региону.
«Следственным отделом по Свердловскому району города Красноярска ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 56-летнего жителя краевого центра на территории национального парка “Красноярские Столбы”, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 9 марта 2026 года мужчина на своем автомобиле приехал к восточному входу в нацпарк. Припарковав машину, он направился к горе «Ермак», после чего перестал выходить на связь. С заявлением о пропаже мужчины в правоохранительные органы обратился его знакомый.
В настоящее время проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия.
Отмечается, что проведен детальный осмотр автомобиля пропавшего, признаков совершения в отношении него противоправных действий не обнаружено.