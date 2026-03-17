Педиатр из Омской области рассказала о скрытых признаках анемии у детей

Врач объяснила, почему ребенок может хотеть есть мел или землю.

Источник: Комсомольская правда

Заведующая педиатрическим отделением Калачинской ЦРБ Людмила Реттих поделилась с омичами важной информацией о железодефицитной анемии. Это состояние, при котором организм испытывает острую нехватку железа, и оно все чаще встречается у детей разного возраста.

«Многие родители списывают бледность, быструю утомляемость и частые простуды ребенка на его активный рост или слабый иммунитет. Однако за этими признаками может скрываться серьезное состояние — железодефицитная анемия», — сказала Людмила Реттих.

Диагноз ставит только врач, но есть симптомы, которые должны насторожить: сухая бледная кожа с голубизной склер, мышечная слабость, странные вкусовые пристрастия (мел, земля, сырой фарш), ломкие волосы и ногти, частые простуды из-за сниженного иммунитета.

В профилактике анемии ключевую роль играет питание. В рационе необходимы красное мясо, птица, субпродукты, рыба, бобовые (особенно чечевица), гречка, овсянка, чернослив, курага, чернослив и черная смородина. Витамин С помогает усвоению железа, а кальций из молочных продуктов и чай могут мешать, поэтому их лучше давать отдельно.

«Речь не просто о пониженном гемоглобине, в о хроническом состоянии, которое делает ребенка вялым, раздражительным, мешает учебе и развитию. Железодефицитная анемия хорошо поддается лечению, важно вовремя обратиться к специалисту», — добавила педиатр.

Специалист призвала родителей не забывать проходить с детьми плановые осмотры.

