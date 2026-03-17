Педиатр из Омской области рассказала о скрытых признаках анемии у детей

В профилактике анемии ключевую роль играет питание. В рационе необходимы красное мясо, птица, субпродукты, рыба, бобовые (особенно чечевица), гречка, овсянка, чернослив, курага, чернослив и черная смородина. Витамин С помогает усвоению железа, а кальций из молочных продуктов и чай могут мешать, поэтому их лучше давать отдельно.