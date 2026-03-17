Найден дешевый способ получать за минуту светящуюся в темноте керамику

«Материаловеды ТПУ совместно с коллегами из Томского государственного архитектурно-строительного университета и Томского научного центра СО РАН адаптировали метод электродугового плазменного синтеза для получения люминесцентной керамики. Новый подход позволяет получить светоизлучающие материалы менее чем за минуту, не используя при этом дорогостоящее оборудование», — сообщили в вузе.