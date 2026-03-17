Найден дешевый способ получать за минуту светящуюся в темноте керамику

Специалисты отметили, что добавление различных активаторов позволяет получать излучение в разных цветах.

ТОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Ученые разработали дешевый метод получения светоизлучающих материалов меньше чем за минуту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ).

«Материаловеды ТПУ совместно с коллегами из Томского государственного архитектурно-строительного университета и Томского научного центра СО РАН адаптировали метод электродугового плазменного синтеза для получения люминесцентной керамики. Новый подход позволяет получить светоизлучающие материалы менее чем за минуту, не используя при этом дорогостоящее оборудование», — сообщили в вузе.

Ученые обработали материалы в специальной установке электрической дуговой плазмой. В такой среде образцы плавились менее чем за минуту. После выключения плазмы расплав затвердевал около пяти минут и получались полусферические изделия. Высокая температура создавала сильные потоки расплавленного материала, что делало полученный продукт однородным.

«При этом эффективность излучения сопоставима с показателями аналогичных материалов, полученных другими методами, которые требуют больших временных затрат и применения дорогостоящего оборудования. Стоит отметить, что изменение химического состава материалов не требует изменения технологии», — отметил доцент отделения материаловедения Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Дамир Валиев.

По словам Валиева, добавление разных активаторов позволяет получать излучение в разных цветах. Образцы с «красновато-розовым» свечением и с «зеленым» свечением можно адаптировать для лазерных проекторов, где важна яркая цветная картинка. В будущем ученые планируют создавать высокостабильную керамику с ИК-излучением. Это перспективный материал для медицинской диагностики сосудистых заболеваний.

Также ученые выяснили, что люминесцентные свойства материала (интенсивность свечения и время затухания) зависят от его кристаллической структуры. Установленные взаимосвязи помогут разрабатывать новые оптоэлектронные материалы. Исследование поддержано грантом РНФ. Результаты работы опубликованы в журнале Ceramics International.