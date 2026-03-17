Янтарный комбинат нарастил прибыль в 16 раз за 11 лет: итоги 2025 года — 1,78 миллиарда

Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) по итогам 2025 года получил чистую прибыль в 1,78 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2013 году, когда предприятие перешло под управление Ростеха, этот показатель составлял 106 миллионов. Таким образом, за 11 лет прибыль выросла в 16 раз.
Добыча янтаря за тот же период увеличилась почти втрое. Уверенный рост стал результатом технического перевооружения, повышения эффективности производства и роста спроса на солнечный камень.
Генеральный директор комбината Михаил Зацепин пояснил, что прибыль, которая в 2025 году выросла сразу на 35%, направляется на развитие отрасли: расширение производства, внедрение современных технологий, создание новых рабочих мест и развитие туризма.
В конце прошлого года предприятие вошло в состав холдинга «РТ-Финанс». Финансовый центр Ростеха взял на себя стратегическое управление. Глава холдинга Андрей Кондратьев обозначил ключевые задачи: обеспечить необходимые объёмы добычи, увеличить долю переработки янтаря внутри страны, расширить розничную сеть и выйти с российской продукцией на новые зарубежные рынки.
За 11 лет инвестиции Ростеха в развитие комбината составили 4,7 миллиарда рублей. Они пошли на модернизацию горнодобывающего комплекса, обновление спецтехники, создание современного ювелирного производства. Сегодня завод выпускает около 170 тысяч изделий в год, применяя технологии, позволяющие изменять цвет янтаря, искусственно его состарить и даже гранить под изумруд или алмаз.
Комбинат остаётся единственным в мире предприятием с промышленной добычей янтаря. На его долю приходится разработка Приморского месторождения, где сосредоточено около 90% мировых запасов камня.