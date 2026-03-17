«Черный квадрат» Малевича стал самой популярной картиной в Калининграде

К сожалению, выставка «Пять веков русского искусства» завершится уже 30 марта. После этого картины вернутся в Москву. В связи с этим сотрудники музея приготовили для гостей и жителей региона подарок: 21 марта в калининградский филиал приедет куратор выставки, заведующая отделом живописи второй половины XIX — начала XX века Государственной Третьяковской галереи Светлана Капырина. Для всех желающих эксперт проведет лекцию, посвященную бытовому жанру в искусстве передвижников.