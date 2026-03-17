«Черный квадрат» Малевича стал самой популярной картиной в Калининграде

Знаменитое полотно Казимира Малевича побило рекорды по просмотрам в Калининградской области. Легендарную картину можно увидеть на выставке «Пять веков русского искусства» в калининградском филиале Третьяковской галереи.
Об этом «РГ» рассказали в пресс-службе музея. Именно возле «Черного квадрата» жители и гости региона останавливались чаще всего, пытаясь разглядеть таинственную суть шедевра, который до сих пор вызывает немало споров.
Всего с момента открытия 12 июня 2025 года калининградскую «Третьяковку» посетили 280 тысяч человек. Визитной карточкой нового музея стал дебютный выставочный проект, который объединил более 300 подлинных произведений живописи из фондов Государственной Третьяковской галереи. Все желающие смогли проследить историю русского искусства — от иконописи до авангарда.
Помимо «Черного квадрата», посетителей впечатлили легендарные полотна «Суд Париса» Луи-Жан-Франсуа Лагрене-старшего, «Дети, бегущие от грозы» Константина Маяковского, «Буря» Ивана Айвазовского, «На окраине дубового леса» Ивана Шишкина или, например, «Золотая осень» Исаака Левитана.
К сожалению, выставка «Пять веков русского искусства» завершится уже 30 марта. После этого картины вернутся в Москву. В связи с этим сотрудники музея приготовили для гостей и жителей региона подарок: 21 марта в калининградский филиал приедет куратор выставки, заведующая отделом живописи второй половины XIX — начала XX века Государственной Третьяковской галереи Светлана Капырина. Для всех желающих эксперт проведет лекцию, посвященную бытовому жанру в искусстве передвижников.
Впрочем, огорчаться по поводу отъезда выставки из Калининграда не стоит. Уже в апреле в филиале стартует новый проект «Великие учителя», посвященный 80-летию Калининградской области.