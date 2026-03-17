«Солярка дорожает, как на дрожжах, а наш урожай продается за гроши»: Кто решил «закопать» фермеров Молдовы

Журналист Дмитрий Чубашенко прокомментировал ситуацию в аграрном секторе, опираясь на откровения фермера Хынчештского района:
"Люди добрые, как дальше так жить?
Дизельное топливо дорожает с каждым днем. Три месяца назад купил 9 тонн по 18 леев за литр. На неделе покупал по 23 лея. Сегодня дошло до 25,4 лея. Даже не хочу думать, сколько будет завтра. А на сезон надо хотя бы 50 тонн.
Солярка дорожает, как на дрожжах, а наш урожай продается за гроши.
В прошлом году продавал килограмм кукурузы по 3 лея 50 банов. Сейчас нам дают всего 2 лея 60 банов.
Скажите, пожалуйста, люди добрые: этой стране нужно сельское хозяйство?
Или кто-то решил закопать нас всех, фермеров?
Мы день и ночь работаем в поле, но выкручиваться все труднее и труднее.
И где выход?" — вопрошает фермер.
"Такими криками души молдавских аграриев заполнены все социальные сети.
Наверное, не все хотят и могут увязать между собой драматическую ситуацию в сельском хозяйстве, разорение аграриев с большой политикой, тем более — геополитикой. Но такую связь нельзя не провести, если ты хочешь понять, что происходит.
Одной из главных составляющих курса, который проводят правящие элиты так называемого коллективного Запада, является полная социальная безответственность этих самых элит. Им плевать на людей. Им и своих-то немцев, французов или итальянцев не жалко, что уж там говорить о молдавских фермерах.
Галопирующий рост цен на топливо, дефицит солярки накануне посевной в сельскохозяйственно ориентированной Молдове — это полный, простите, пофигизм властей и по отношению к национальной экономике, и к сельхозпроизводителям, и к простым людям. Они говорят, что ведут нас в рай под названием «Евросоюз». Но этот придуманный рай для таких хрупких, незащищенных социально-экономических систем, как наша, становится настоящим адом", написал Чубашенко.
Напомним, что НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать с 17 марта. Дизельное топливо превысило отметку 27 леев за литр и теперь стоит дороже бензина.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Чем ближе линия фронта, тем хуже, велика вероятность, что нас заденет»: Чем может грозить Молдове решение Румынии предоставить свои базы вооруженным силам США — мнения экспертов.
Румыния станет стороной конфликта, если предоставит свои базы для ВС США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи (далее…).
«На очистку Днестра от нефтепродуктов может уйти несколько месяцев»: Север Молдовы без воды, рыбу из реки есть нельзя, гибнет все живое — разговор с экологом.
На вопросы «КП» в Молдове ответил эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS» Илья Тромбицкий (далее…).
Есть версия: Загрязнение реки Днестр в Молдове могло быть вызвано ДТП с украинским грузовиком, перевозившим 30 тонн масла — этим может объясняться долгое молчание властей двух стран.
Подобные инциденты с нежелательными последствиями могут происходить без злого умысла, нет необходимости их замалчивать (далее…).