Противопаводковые учения пройдут в Ростовской области 19−20 марта

По предварительному прогнозу Росгидромета, приток воды в Цимлянское водохранилище во втором квартале 2026 года составит от 7,1 до 9,4 кубокилометра при норме 13,0 кубокилометра. Мониторинг уровней воды на реках области осуществляют 31 гидрологический пост Росгидрометцентра, 25 датчиков и шесть видеокамер комплекса «Безопасный город». Об этом говорилось на Всероссийском селекторном совещании по вопросам организации противопаводковых мероприятий в 2026 году.
На случай ухудшения обстановки в муниципалитетах спланировано развертывание 84 временных водомерных постов. В предпаводковый период запланировано обследование 20 из 1425 гидротехнических сооружений региона — на сегодня проверено уже 14.
Для предотвращения негативного воздействия вод в регионе реализуются масштабные мероприятия. В 2024 году завершена расчистка 13 километров реки Ольховой в Кашарском районе, что защитило 147 жителей и позволило предотвратить ущерб на сумму около 200 миллионов рублей. Ведется подготовка к расчистке реки Черной в Шолоховском районе, продолжается разработка проектной документации для расчистки реки Грушевки в Октябрьском и Аксайском районах.
Напомним, с 19 по 20 марта в Ростовской области запланированы специальные противопаводковые учения.
