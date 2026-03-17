Противопаводковые учения пройдут в Ростовской области 19−20 марта

По предварительному прогнозу Росгидромета, приток воды в Цимлянское водохранилище во втором квартале 2026 года составит от 7,1 до 9,4 кубокилометра при норме 13,0 кубокилометра. Мониторинг уровней воды на реках области осуществляют 31 гидрологический пост Росгидрометцентра, 25 датчиков и шесть видеокамер комплекса «Безопасный город». Об этом говорилось на Всероссийском селекторном совещании по вопросам организации противопаводковых мероприятий в 2026 году.