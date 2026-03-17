Красноярский край попал в тройку антилидеров по количеству выбросов

«25 случая загрязнения воздуха зафиксировано в Норильске и один — в Красноярске», — сообщает пресс-служба Finexpertiza со ссылкой на данные Росгидромета.
В целом в России в прошлом году зарегистрировано 336 случаев высокого загрязнения воздуха, что на 41% больше, чем в 2024 году. Этот показатель стал максимальным за последние четыре года.
Почти 90% всех инцидентов в России пришлось на пять субъектов федерации. Худшая ситуация сложилась в Самарской области (120 случаев) и Оренбургской области (70). Следом за Красноярским краем (54) в этом списке идут Архангельская область (26) и Забайкальский край (24).
По данным экспертов, наиболее распространенным веществом стал сероводород — на него пришлось 233 случая (69% от общего объема). В 49 случаях (15%) фиксировались превышения по диоксиду серы, а в 48 (14%) — по бензапирену.
Напомним, что российские власти получили на рассмотрение проект изменений в критерии оценки экологичности, согласно которому запланированное повышение коэффициентов переносится с 2026 на 2027 год.
