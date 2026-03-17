Около 700 калининградок смогли посетить поликлиники и женские консультации без записи

Единый день женского здоровья в Калининградской области прошел 13 марта успешно — здоровье проверили около 700 жительниц региона. Специалисты поликлиник и женских консультаций принимали без предварительной записи. Об этом сообщает областной минздрав.
Женщины получили консультации акушеров-гинекологов и терапевтов, прошли маммографию и УЗИ, сдали мазки. Отмечается, что сразу у нескольких женщин выявили патологические изменения. Одну пациентку срочно госпитализировали — оказалось, что долгое время она списывала плохое самочувствие просто на усталость.
Часть участниц акции пригласят на углубленную проверку здоровья.
Внимание! Проверить здоровье можно с 8.00 до 20.00 в будние дни и с 9.00 до 14.00 по субботам во всех медицинских учреждениях области.