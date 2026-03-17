В Гусеве планируют создать мурал, посвящённый первым переселенцам

Администрация Гусевского городского округа готовится к поиску подрядчика для создания авторского мурала, посвящённого первым переселенцам, приехавшим в область. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.
Работы необходимо провести на фасаде здания по адресу: ул. Станционная, 4. На создание мурала власти готовы потратить до 314 855 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
В 2024 году на фасаде администрации Гусева создали мурал по сюжету рассказа «Потерянное сердце» Александра Куприна к 110-летию начала Первой мировой войны.