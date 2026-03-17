Обувная сеть Zenden закрывает магазины из-за налоговых претензий на 12 млрд рублей

Обувная сеть Zenden разоряется после выездных налоговых проверок, заявил основатель компании Андрей Павлов в соцсетях. В Красноярске уже закрылся магазин в ТРЦ «Планета», но продолжает работать филиал в «Меге».
По словам Павлова, ООО «Дом Одежды» получило претензии почти на 12 млрд рублей, в том числе примерно 6 млрд рублей доначислений по налогу на прибыль и столько же штрафов с пенями. Счета компании заблокированы с 29 марта 2025 года, но предприятие продолжало работать в таких условиях.
Численность сотрудников сократилась с 3500 до 1500 человек. Павлов прогнозирует, что в ближайший месяц закроются практически все магазины. Ежедневные убытки превышают 10 миллионов рублей, плюс около 8 миллионов в день — пени.
Списания со счетов затрагивают не только саму компанию, но и ее контрагентов — арендодателей и поставщиков. Владелец беспокоится, что от банкротства пострадают производители обуви из Дагестана и Ростова-на-Дону.
Фото на главной: freepik.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.