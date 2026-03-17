В Шушенском аграрном колледже открылся Центр современных растениеводческих технологий

В Шушенском сельскохозяйственном колледже открылся Центр современных растениеводческих технологий. Перечень специальностей включает 23 позиции: от агрономии до сварочных работ. Помимо традиционных компетенций студенты освоят работу с беспилотной авиацией, анализ данных со спутников, гидропонное выращивание культур. Министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова оценила готовность центра, осмотрев учебные помещения и лабораторную базу. В аудиториях установлено новейшее оборудование, представлены многочисленные образцы удобрений и семян. В колледже также частично обновлены учебные корпуса и полностью реконструировано общежитие. Показатель трудоустройства выпускников колледжа достигает 82%, большая часть трудятся по полученной профессии. С 2023 года учреждение включено в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и входит в сельскохозяйственный кластер региона. По словам Татьяны Гридасовой, в результате модернизации создана эффективная площадка для подготовки аграрных кадров. Объем вложений превысил миллиард рублей.