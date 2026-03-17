В Воронежской области врачи выявили коронавирус у 177 человек

У 177 воронежцев диагностировали коронавирусную инфекцию в период с 9 по 15 марта. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора во вторник, 17 марта.
За неделю заболеваемость COVID-19 среди жителей региона осталась практически на прежнем уровне. Санврачи рекомендуют не забывать о простых мерах предосторожности, которые позволят снизить риски заражения коронавирусом и другими респираторными заболеваниями.
Ранее в Воронежской области был зафиксирован резкий прирост заболевших ковидом.