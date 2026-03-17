Искусственный интеллект помог найти преступника в Новосибирске

В Новосибирске задержали преступника, который 18 лет скрывался от правосудия. Операцию провели сотрудники отделения розыска УФСИН по Омской области совместно с коллегами из новосибирского ГУФСИН. Как рассказали в ведомстве, в начале 2000-х годов осуждённый в составе группы занимался незаконной продажей автомобилей с изменёнными VIN-номерами, а также подделкой документов. Следствие длилось более двух лет, суд признал мужчину виновным в 13 преступлениях и приговорил к шести годам лишения свободы. Однако на оглашение приговора он не явился и исчез. Его объявили в розыск как осуждённого, скрывшегося от суда.