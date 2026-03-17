В Госдуме предложили разрешить аллергикам уходить в отпуск во время активного цветения

Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов: «Убежден, что в период активного цветения потенциально аллергенных растений работники должны иметь право выходить во внеочередной оплачиваемый отпуск независимо от утвержденного графика отпусков на год. Чтобы провести это время, например, в другом регионе с иным климатом для облегчения течения аллергии».