Вашингтон
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили разрешить аллергикам уходить в отпуск во время активного цветения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники, страдающие сезонной аллергией, должны иметь возможность уходить во внеочередной оплачиваемый отпуск или переходить на дистанционный формат работы в период активного цветения растений.

Источник: НИА Красноярск

Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов: «Убежден, что в период активного цветения потенциально аллергенных растений работники должны иметь право выходить во внеочередной оплачиваемый отпуск независимо от утвержденного графика отпусков на год. Чтобы провести это время, например, в другом регионе с иным климатом для облегчения течения аллергии».

По его словам, если такую возможность реализовать не удастся, работодателям следует переводить сотрудников с выраженными симптомами на дистанционный формат работы при наличии медицинского заключения и возможности выполнять обязанности удаленно.

Парламентарий уверен, что предложенные меры помогут людям легче переносить период активного цветения и проживать его без ущерба для трудовой и личной жизни.