В Госдуме предложили разрешить аллергикам уходить в отпуск во время активного цветения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники, страдающие сезонной аллергией, должны иметь возможность уходить во внеочередной оплачиваемый отпуск или переходить на дистанционный формат работы в период активного цветения растений.
Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов: «Убежден, что в период активного цветения потенциально аллергенных растений работники должны иметь право выходить во внеочередной оплачиваемый отпуск независимо от утвержденного графика отпусков на год. Чтобы провести это время, например, в другом регионе с иным климатом для облегчения течения аллергии».
По его словам, если такую возможность реализовать не удастся, работодателям следует переводить сотрудников с выраженными симптомами на дистанционный формат работы при наличии медицинского заключения и возможности выполнять обязанности удаленно.
Парламентарий уверен, что предложенные меры помогут людям легче переносить период активного цветения и проживать его без ущерба для трудовой и личной жизни.