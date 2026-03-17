Пенсионерка из Светогорска потеряла более 1.8 млн рублей, думая, что декларирует наличные

66-летнюю пенсионерку из Светлогорска обманули телефонные мошенники. Аферисты связались с женщиной и убедили ее срочно «задекларировать» наличные и перевести их на секретный счет. Жертва выполнила все указания и потеряла более 1.8 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, горожанке поступила целая серия звонков от «представителей госорганов и служб безопасности», а также от «сотрудницы службы по надзору в сфере информационных технологий». Женщину запугали уголовным преследованием и сказали, что в ее квартиру вот-вот придут с обыском силовики.
Все переведенные на счет деньги ей, конечно, пообещали вернуть. Увы, этого не случилось.
Заведено уголовное дело.