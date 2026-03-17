Паспорт, пенсия, права и не только: какие госуслуги можно получить в любом городе Казахстана

Как пояснили в госкорпорации, экстерриториальные услуги — это современный формат работы госуслуг, который полностью отменяет привязку к месту вашей прописки.
«Если раньше для оформления документов на дом или замены прав нужно было ехать строго в “свой” район или город, то теперь эти границы стерты», — подчеркнули в пресс-службе НАО во вторник.
В «Правительстве для граждан» уточнили, что к государственным услугам, «не привязанным» к прописке, относятся:
Документирование:
Выдача паспорта и удостоверения личности (при обмене по сроку, утере или смене данных). Формирование ИИН.
Социальная сфера:
Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним до 1,5 года. Оформление пенсий (базовой и по возрасту). Выдача различных справок (о несудимости, о наличии/отсутствии жилья, пенсионные выписки).
РАГС:
Регистрация брака; Получение повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния.
А к экстерриториальным услугам спецЦОНов относятся:
Регистрация транспорта. Выбор и получение ГРНЗ (номеров) любого региона. Водительские удостоверения:
— получение прав впервые (после сдачи экзаменов в любом городе);
— обмен прав при истечении срока действия или смене фамилии.
— выдача дубликата при утере.
Экзамены: сдача теоретического и практического экзаменов в любом автоматизированном спецЦОНе страны.
«Сроки зависят от вида услуги, но экстерриториальный принцип их не увеличивает», — отметили в пресс-службе госкорпорации.
