Мужчина с ножом напал на магазины в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полиция поймала мужчину, подозреваемого в двух разбойных нападениях на магазины.
10 марта в полицию поступило сообщение: неизвестный, угрожая ножом, забрал из кассы магазина 3 тысячи рублей. Позже выяснилось, что он мог быть причастен к другому преступлению — похитил две бутылки алкогольной настойки на сумму чуть более 1 000 рублей.
Задержанный — 31-летний красноярец, ранее судимый за имущественные преступления. Деньги он потратил на свои нужды. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», по которой мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей, сообщили в МВД.
16+