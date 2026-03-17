Демонстрационный экзамен в 2025 г сдали более половины студентов колледжей

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Около 540 тысяч человек приняли участие в демонстрационном экзамене, число студентов колледжей, успешно сдавших экзамен профильного уровня в 2025 году, почти в два раза превысило план, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на министерство просвещения РФ.
Демонстрационный экзамен — основная форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. В ходе экзамена студент выполняет практическое задание в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.
«Количество учащихся в организациях среднего профессионального образования (СПО), которые успешно сдали демонстрационный экзамен (ДЭ) профильного уровня в 2025 году, составило 56,02%. Эта цифра почти в два раза превысила планы. Свои знания и умения показали около 540 тысяч человек», — сообщает издание.
В ведомстве пояснили, что рост числа участников аттестации подтверждает расширение практико-ориентированной подготовки кадров и развитие материально-технической базы в системе СПО.
Отмечается, что демонстрационный экзамен — основная форма аттестации по программам СПО, и он показывает не только уровень полученных знаний, но и профессиональных навыков.
«Такой экзамен показывает, насколько выпускник готов к реальной работе. Это объективная оценка реальных профессиональных навыков. Содержание экзамена максимально приближено к запросам конкретных производств и целых отраслей», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит издание.
Кравцов отметил важность того, что требования к экзамену едины для всей России: задания разрабатываются на федеральном уровне с участием независимых экспертов.
«Это значит, что работодатели в любом регионе могут быть уверены: ребята, успешно сдавшие демонстрационный экзамен, действительно владеют теми компетенциями, которые заложены в образовательном стандарте», — добавил Кравцов.