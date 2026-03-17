В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ и гриппом в Красноярском крае

По данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе 11 910 жителей Красноярского края обратились к медикам с признаками простуды, из них 7 554 — это красноярцы.
Мониторинг циркуляции вирусов показал, что на территории региона в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог.
При этом из-за отсутствия более 20% учащихся по причине заболевания ОРВИ и гриппом переведены на дистанционный формат обучения 6 классов в школах Красноярска и Рыбинского муниципального округа.
«Не забывайте соблюдать меры профилактики, а при первых признаках простуды обращайтесь к врачу!» — обратились к жителям региона в Роспотребнадзоре.
