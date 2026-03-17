В Калининграде заработали три новые платные парковки. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.
С 16 марта начали работу муниципальные парковки возле ТЦ «Калининград Плаза» на Житомирской, напротив КДЦ на площади Победы и рядом с «Балтийским бизнес-центром» на Московском проспекте, 50. Тариф для легковых автомобилей массой до 3,5 тонн составляет 70 рублей в час, для более тяжёлых машин — 120.
Как и на других парковках, на новых стоянках есть бесплатные периоды. Они действуют в будние дни с 19:00 до 8:00 и круглосуточно в выходные и праздники. Некоторые категории граждан могут постоянно оставлять машины бесплатно, если внесли автомобиль в реестр парковочных разрешений.
Отметим, что в Калининграде собираются открыть ещё две платные стоянки. Один объект разместят на улице Героя России Катериничева. Там парковка появится рядом со спортивным стадионом. Ещё одну стоянку обустроят на улице Лучинского около будущей школы и детского сада.
