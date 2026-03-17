В Калининграде заработали три новые платные парковки

Как и на других парковках, на новых стоянках есть бесплатные периоды. Они действуют в будние дни с 19:00 до 8:00 и круглосуточно в выходные и праздники. Некоторые категории граждан могут постоянно оставлять машины бесплатно, если внесли автомобиль в реестр парковочных разрешений.