Вашингтон
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бакытгуль Хаменовой заменили тюремный срок на ограничение свободы

Бывшему заместителю акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, осужденной на 7 лет лишения свободы, заменили тюремный срок на ограничение свободы, передает «Ак Жайык».

Решение приняли после истечения трехлетней отсрочки, предоставленной из-за наличия малолетнего ребенка. 16 марта суд № 2 Атырау рассмотрел представление службы пробации.

Отсрочка исполнения наказания действовала до 10 марта 2026 года. В суде сообщили, что за этот период Бакытгуль Хаменова не нарушала общественный порядок, к административной ответственности не привлекалась и выполняла обязанности по воспитанию ребенка.

С учетом этих обстоятельств суд удовлетворил представление. Неотбытая часть наказания заменена на 7 лет ограничения свободы с пробационным контролем на тот же срок.