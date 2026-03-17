Бакытгуль Хаменовой заменили тюремный срок на ограничение свободы

Решение приняли после истечения трехлетней отсрочки, предоставленной из-за наличия малолетнего ребенка. 16 марта суд № 2 Атырау рассмотрел представление службы пробации.
Отсрочка исполнения наказания действовала до 10 марта 2026 года. В суде сообщили, что за этот период Бакытгуль Хаменова не нарушала общественный порядок, к административной ответственности не привлекалась и выполняла обязанности по воспитанию ребенка.
С учетом этих обстоятельств суд удовлетворил представление. Неотбытая часть наказания заменена на 7 лет ограничения свободы с пробационным контролем на тот же срок.