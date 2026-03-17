В Самарской области раненую овчарку спасли на ж/д станции в сильный мороз

В Самарской области волонтеры провели восьмичасовую операцию по спасению крупной овчарки. В марте 2026 года на станции Волжская жемчужина под Тольятти нашли собаку с пулевым ранением. Животное весом 40 килограммов лежало на снегу и не могло двигаться из-за травмы лапы. Жители региона всю ночь прорывались к псу через заснеженные сугробы и овраги.
«Сложностей оказалось слишком много. Мы попали домой только в 10 утра. Наша подруга Яна героически сидела в обнимку с собакой в полной темноте и на морозе, пока мы искали способ подъехать к горе на машине», — рассказали участники спасательной операции.
Собаку благополучно доставили в ветеринарную клинику Самарской области. Выяснилось, что спасатели Алена и Никита сами недавно теряли питомца под Тольятти и решили помогать другим животным. В этот раз их автомобиль застрял в овраге, поэтому эвакуация раненого зверя затянулась до самого утра.