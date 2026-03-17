103 выжигания сухой травы пройдут в Ростовской области 17 марта

За сутки в Ростовской области потушили 20 пожаров сухой растительности.

Источник: Комсомольская правда

17 марта в Ростовской области пройдут 103 контролируемых выжигания сухой растительности. Мероприятия охватят территорию 29 муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Также в ведомстве добавили, что за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 20 загораний сухой растительности. Кроме того, спасатели потушили восемь техногенных пожаров и один раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Всего для выполнения задач было задействовано 336 человек личного состава и 84 единицы техники.

