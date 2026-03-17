Массовые задержки рейсов в Храброво: утром 17 марта не прилетели и не вылетели 33 самолёта

расписании. По состоянию на 9:00 задерживалось 33 рейса — 17 на прилёт и 16 на вылет. Пассажиры не могли вовремя улететь в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Уфу, а также не прибывали борта из этих городов. Время ожидания в пике достигало 3−4 часов.
Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, о чём сообщила пресс-служба воздушной гавани. Как пояснили в Росавиации, меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.
Атака БПЛА и отмена опасности.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко около 9 утра предупредил жителей об опасности беспилотников и возможном замедлении мобильного интернета. Позже, в 10:06, он сообщил об отмене режима воздушной опасности: все 15 воздушных целей были уничтожены. Благодаря работе защитников неба угроза миновала.
Ограничения в других аэропортах.
Утром 17 марта также временно закрывались аэропорты Краснодара (Пашковский) и Пскова. Столичные аэропорты работали в особом режиме, принимая и отправляя рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Позже ограничения в Москве сняли, краснодарский аэропорт остаётся закрытым.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло.