Массовые задержки рейсов в Храброво: утром 17 марта не прилетели и не вылетели 33 самолёта

Утром во вторник, 17 марта, в калининградском аэропорту Храброво возникли серьёзные сбои в.

Источник: KaliningradToday

расписании. По состоянию на 9:00 задерживалось 33 рейса — 17 на прилёт и 16 на вылет. Пассажиры не могли вовремя улететь в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Уфу, а также не прибывали борта из этих городов. Время ожидания в пике достигало 3−4 часов.

Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, о чём сообщила пресс-служба воздушной гавани. Как пояснили в Росавиации, меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.

Атака БПЛА и отмена опасности.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко около 9 утра предупредил жителей об опасности беспилотников и возможном замедлении мобильного интернета. Позже, в 10:06, он сообщил об отмене режима воздушной опасности: все 15 воздушных целей были уничтожены. Благодаря работе защитников неба угроза миновала.

Ограничения в других аэропортах.

Утром 17 марта также временно закрывались аэропорты Краснодара (Пашковский) и Пскова. Столичные аэропорты работали в особом режиме, принимая и отправляя рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Позже ограничения в Москве сняли, краснодарский аэропорт остаётся закрытым.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше